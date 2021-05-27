Месси согласился на понижение зарплаты в "Барселоне"

Фото твиттер Leo Messi

Капитан "Барселоны" Лионель Месси, несмотря на многочисленные слухи, останется в каталонской команде.

По информации El Confidencial, 33-летний футболист уже договорился с руководством "блауграны" о продлении контракта до 2023 года.

Сообщается, что звёздный аргентинец пойдёт на сокращение зарплаты. Однако размер его нового оклада пока неизвестен.

Месси всю карьеру провёл в "Барсе". В минувшем сезоне форвард забил 38 голов и сделал 14 ассистов в 47 матчах.

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