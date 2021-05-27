Месси согласился на понижение зарплаты в "Барселоне"

Теги барселоналионель месси

Месси согласился на понижение зарплаты в "Барселоне"

Фото твиттер Leo Messi

Капитан "Барселоны" Лионель Месси, несмотря на многочисленные слухи, останется в каталонской команде.

По информации El Confidencial, 33-летний футболист уже договорился с руководством "блауграны" о продлении контракта до 2023 года.

Сообщается, что звёздный аргентинец пойдёт на сокращение зарплаты. Однако размер его нового оклада пока неизвестен.

Месси всю карьеру провёл в "Барсе". В минувшем сезоне форвард забил 38 голов и сделал 14 ассистов в 47 матчах.

Не пропустите: Суарес дал совет Месси по его будущему. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: "Рубин" купил черногорского вингера Хакшабановича

Официально: "Рубин" купил черногорского вингера Хакшабановича

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов