Месси согласился продлить контракт на условиях "Барселоны"

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Месси согласился продлить контракт на условиях "Барселоны"Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Как сообщает журналист Мигель Рико, Лионель Месси близок к продлению контракта с "Барселоной".

По информации источника, аргентинец согласился с предложенными клубом финансовыми условиями и формулой выплат.

Отмечается, что сторонам осталось согласовать некоторые детали, после чего будет подписан договор сроком на 2 года.

В прошедшем сезоне 33-летний аргентинец стал лучшим бомбардиром Ла Лиги с 30 голами.

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