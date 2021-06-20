Месси согласовал контракт с "Барселоной"

8 Теги лионель мессибарселона

Месси согласовал контракт с "Барселоной"Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Как сообщает журналист Николо Скира, аргентинский футболист "Барселоны" Лионель Месси продолжит выступления в каталонском клубе.

По информации источника, Месси согласовал все детали нового контракта с клубом, новой соглашение будет рассчитано до лета 2023 года.

Отмечается, что в новом контракте Месси с "блауграной" предусмотрен оклад в размере 60 миллионов евро за сезон до уплаты налогов, что равняется примерно 35 миллионам "чистыми". Это на 53 миллиона евро меньше, чем аргентинец получал до этого.

Также данное соглашение включает в себя пункт, по которому после сезона-2022/23 Месси перебереться в "Интер Майами". Там он проведет еще два сезона, при этом его зарплата все еще будет равняться 35 миллионам евро за сезон.

В прошедшем сезоне Лео Месси принял участие в 47 матчах, в которых забил 38 мячей и отдал 14 голевых передач.

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Комментарии

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lesnovsky

Еще сам Месси об этом не сказал.. Но, если так, то деньги, конечно, хорошие и заслуженные... Он останется по праву самым высокооплаченным футболистом... Его решение остается его решением... Преданность клубу никто не отменял как самое ценное качество... В любом случае он останется самым лучшим и волшебным футболистом из ныне играющих..

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Предан до тех пор , пока ему платят несколько десятков , а то и сотню миллионов евро за сезон.Типичный наёмник и довольно бесполезный.

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Свершилось.Барсу ждут ещё 2 сезона разгромных,унизительных сливов в ЛЧ.2 года ходьбы Месси.2 просранных чемпионства.Окончательно деградируют(куда дальше) Де Йонг,Депай,Брэтуэйт,Пьянич,Бускетс,Пике,Альба,Лангле,Умтити,Тер Штеген,Дембеле,Гризманн и Коутиньо.Пострадают под тлетворным влиянием шавки талантливая молодая гвардия в лице Фати,Педри,Тринкау и Пуч.Придётся продать стадион , землю ,тренировочную базу , Ла - Масию , общекомандный самолёт и автобусы.Права на название и герб.Это всё произошло после незаконого переворота , который организовала и профинансировала картонная плакса и уголовник.Visca El Barca!

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крoш
крoш

Ещё тебя бы идиота продать кому-нибудь, хотя-бы за трёшку! бгг

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lesnovsky

За трешку - слишком дорого... Эгоисты и конченные уже давно и даром никому не нужны... Гелевый знает... Хе-хе-хе-хе..

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Чучело,можешь отдать свои многочисленные аккаунты(хрыстя пеналду,аналду,крош,карлыч69,дмитрий владимирович,владимирович дмитрий,джигурда,извращенец,клонлосяша,лосяш,ёжик,реал+вар=0!это конец!сектор,), кому-нибудь хоть за бесплатно.

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крoш
крoш

Ты от своей ненависти к Месси совсем ёбнулся! Лечись, дурачок! )))))

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Тебя дурачка уже никто не вылечит.Остаётсяс самовыпилиться.

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