Месси согласовал контракт с "Барселоной"

Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Как сообщает журналист Николо Скира, аргентинский футболист "Барселоны" Лионель Месси продолжит выступления в каталонском клубе.

По информации источника, Месси согласовал все детали нового контракта с клубом, новой соглашение будет рассчитано до лета 2023 года.

Отмечается, что в новом контракте Месси с "блауграной" предусмотрен оклад в размере 60 миллионов евро за сезон до уплаты налогов, что равняется примерно 35 миллионам "чистыми". Это на 53 миллиона евро меньше, чем аргентинец получал до этого.

Также данное соглашение включает в себя пункт, по которому после сезона-2022/23 Месси перебереться в "Интер Майами". Там он проведет еще два сезона, при этом его зарплата все еще будет равняться 35 миллионам евро за сезон.

В прошедшем сезоне Лео Месси принял участие в 47 матчах, в которых забил 38 мячей и отдал 14 голевых передач.

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