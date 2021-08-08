Месси согласовал контракт с ПСЖ

Фото инстаграм Лионеля Месси

Форвард Лионель Месси завершает свой переход в ПСЖ.

Как сообщает ESPN, парижане уже согласовали контракт с 34-летним аргентинцем. Игрок подпишет соглашение по схеме "2+1".

В ближайшее время Месси отправится в Париж для прохождения медобследования.

Напомним, что ранее Месси покинул "Барсу" после 17 лет в клубе.

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