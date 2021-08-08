Месси согласовал контракт с ПСЖ

Теги псжлионель месси

Месси согласовал контракт с ПСЖ Фото инстаграм Лионеля Месси

Форвард Лионель Месси завершает свой переход в ПСЖ.

Как сообщает ESPN, парижане уже согласовали контракт с 34-летним аргентинцем. Игрок подпишет соглашение по схеме "2+1".

В ближайшее время Месси отправится в Париж для прохождения медобследования.

Напомним, что ранее Месси покинул "Барсу" после 17 лет в клубе.

Читайте также: Стали известны детали контракта Месси с ПСЖ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Динамо" вырвало победу у ЦСКА в центральном матче 3-го тура РПЛ

"Динамо" вырвало победу у ЦСКА в центральном матче 3-го тура РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов