Месси согласовал условия нового контракта с "Барселоной"

Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси после длительных переговоров согласовал условия нового контракта со своим клубом.

Как информирует goal.com, официальное подписание нового соглашения состоится в средине июля, когда футболист выйдет из отпуска. По новому контракту аргентинец станет самым высокооплачиваемым игроком планеты и будет получать "чистыми" 22 миллиона евро за сезон. Соглашение будет подписано до 2021 года с возможностью продления его еще на один год.

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