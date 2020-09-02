Месси сомневается, что сможет покинуть "Барселону" в это трансферное окно

Будущее капитана "Барселоны" Лионеля Месси в клубе остается неопределенным.

По сведениям Cadena SER, 33-летний аргентинец сомневается, что сможет покинуть клуб в текущее трансферное окно. В настоящее время игрок не исключает ни один из вариантов развития событий.

Ранее сообщалось, что отец Месси прибыл в Барселону, где обсудит с Жозепом Бартомеу будущее футболиста.

Действующий контракт Месси с "Барсой" истекает следующим летом. Сумма отступных составляет 700 миллионов евро.

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