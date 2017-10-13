Месси сомневается в целесообразности продления контракта с "Барселоной" из-за Неймара

Британские СМИ назвали причину, по которой форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси не спешит продлевать контракт со своим клубом.

Сообщается, что после того, как прошлым летом стан "сине-гранатовых" покинул Неймар, аргентинец засомневался в успешности спортивного проекта своей команды. Именно неуверенность пятикратного обладателя "Золотого мяча" в способности "Барсы" продолжать оставаться конкурентоспособными в Европе является причиной его промедления в продлении действующего соглашения с клубом.

Напомним, Демикелис сравнил поведение Месси и Роналду. | soccernews.ru