Месси сообщил "Барселоне" решение по своему будущему

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси принял решение остаться в клубе, сообщает COPE.

По сведениям источника, футболист уже сообщил об этом президенту каталонского клуба Жоану Лапорте. Планируется, что форвард подпишет контракт до лета 2022 года, а через год продлит соглашение еще на год.

В минувшем сезоне 33-летний Месси провел за "Барселону" 47 матчей во всех турнирах, забил 38 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2021 года.

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