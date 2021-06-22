Месси сообщил "Барселоне" решение по своему будущему

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Месси сообщил "Барселоне" решение по своему будущему

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси принял решение остаться в клубе, сообщает COPE.

По сведениям источника, футболист уже сообщил об этом президенту каталонского клуба Жоану Лапорте. Планируется, что форвард подпишет контракт до лета 2022 года, а через год продлит соглашение еще на год.

В минувшем сезоне 33-летний Месси провел за "Барселону" 47 матчей во всех турнирах, забил 38 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2021 года.

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Дедовщину в Барсе, которая разгуливает благодаря Месси - пора прекратить. Эта демократия и попустительство к избранным, привеодиттолько к провалам. Священных коров в команде быть не должно потому , что это расхолаживает команду. Зажравшегося Пике надо гнать, он провалил сборную на ЧМ, он провалил четырежды Лигу Чемпионов. В голове Пике, только свой бизнес. Куман неугоден избранным тем, что он увеличил нагрузки и заставляет больше пахать на тренировках. По другому, быть и не могло - Лигу Чемпионов не выиграть, не отрабатывая то бабло, которое они хотят получать и играя при этом в пол силы. Да, провалы Бартомеу в трансферах были. Но кто ж знал, что Дембеле окажется "хрустальным", а Коутиньо провалится? На рынке то достойной замены Неймару не так и просто было найти в то время.... И поэтому брали тех, которых предложил, и не Абидаль. Абидаль молодец, он сказал что он думает, потому что хочет возрождение той Барсы, за которую он играл и которую боялись.

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