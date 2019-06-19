Месси сообщил президенту "Барселоны" свою позицию по возможному возвращению Неймара

Капитан "Барселоны" Лионель Месси поддерживает идею вернуть в каталонский клуб нападающего ПСЖ Неймара.

По информацию El Mundo, звёздный аргентинец обсудил этот вопрос с президентом "блауграны" Жозепом Бартомеу.

В ходе общения Месси попросил руководителя клуба приложить максимум усилий для возвращения бразильца на "Камп Ноу".

Напомним, что Неймар выступал за "Барсу" с 2013 по 2017 год, после чего за 222 миллиона евро перешёл в ПСЖ.

При этом за два последних года форвард парижан неоднократно прилетал в Каталонию и поддерживал связь с Месси в мессенджерах.

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