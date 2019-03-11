Месси совершил удивительный поступок в матче Примеры
Капитан "Барселоны" Лионель Месси совершил удивительный поступок в матче 27-го тура Примеры против "Райо Вальекано" (3:1).
Во время игры аргентинец сообщил арбитру, что на нём не фолили в штрафной площади, когда судьи рассматривали вариант с назначением пенальти.
Рефери оценил поступок форварда и показал ему в знак одобрения большой палец.
Messi diciendole al árbitro que no Ha sido penalti— Suarezismo (@mister_culee) 10 марта 2019 г.
Es que ya ni en eso se le puede comparar, el mejor de la historia pic.twitter.com/AoJkl7qbM5
В текущем сезоне 31-летний Месси сыграл за "Барселону" 35 матчей во всех турнирах, забил 34 гола и сделал 19 ассистов.
Не пропустите: Месси красочно отпраздновал день рождения младшего сына. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
УЕФА назвала арбитров, которые обслужат матчи "Бавария" - "Ливерпуль" и "Барселона" - "Лион"
-
Месси совершил удивительный поступок в матче Примеры
-
Игроку "Ливерпуля" порезали лицо в баре
-
Гнев, унижение и хаос. Дела в "Шальке 04" хуже некуда
-
Сёмин прокомментировал возвращение Смолова в сборную России
-
Роналду рассказал, в чём заключается секрет его футбольного долголетия
-
Два топ-клуба АПЛ поборются за хавбека сборной Испании
-
Ван Гал объявил о завершении тренерской карьеры
-
Адвокат Кокорина: "Следователь до сих пор не разрешил врачам "Зенита" попасть в СИЗО"
-
Жена Икарди прокомментировала будущее форварда в "Интере"
-
"Ювентус" сделал конкретное предложение Зидану
-
Черчесов огласил заявку сборной России на матчи с Бельгией и Казахстаном
-
Гвардиола принял важное решение по своему будущему
-
"Ливерпуль" определил приоритетного кандидата на усиление полузащиты
-
Мбаппе громко высказался о своём будущем
-
Известный болельщик "Спартака" прогнозирует победу над "Зенитом"
-
Девушка дня: Мина Бонино - сексапильная подруга хавбека "Реала" Федерико Вальверде
-
1
Бутрагеньо сделал заявление о будущем Солари в "Реале"
-
2
Рио Фердинанд сделал выбор между Рамосом и ван Дейком
-
Асенсио намерен перейти в топ-клуб АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|27
|63
|2
|Атлетико Мадрид
|27
|56
|3
|Реал Мадрид
|27
|51
|4
|Хетафе
|27
|45
|5
|Алавес
|27
|41
|6
|Севилья
|27
|40
|7
|Валенсия
|27
|39
|8
|Бетис
|27
|39
|9
|Реал Сосьедад
|27
|35
|10
|Эйбар
|27
|35
|11
|Эспаньол
|27
|34
|12
|Атлетик Бильбао
|27
|34
|13
|Леганес
|27
|33
|14
|Жирона
|27
|31
|15
|Леванте
|27
|30
|16
|Реал Вальядолид
|27
|26
|17
|Вильярреал
|27
|26
|18
|Сельта Виго
|27
|25
|19
|Райо Вальекано
|27
|23
|20
|Уэска
|27
|22