Месси совершил удивительный поступок в матче Примеры

Капитан "Барселоны" Лионель Месси совершил удивительный поступок в матче 27-го тура Примеры против "Райо Вальекано" (3:1).

Во время игры аргентинец сообщил арбитру, что на нём не фолили в штрафной площади, когда судьи рассматривали вариант с назначением пенальти.

Рефери оценил поступок форварда и показал ему в знак одобрения большой палец.

Messi diciendole al árbitro que no Ha sido penalti



Es que ya ni en eso se le puede comparar, el mejor de la historia pic.twitter.com/AoJkl7qbM5 — Suarezismo (@mister_culee) 10 марта 2019 г.

В текущем сезоне 31-летний Месси сыграл за "Барселону" 35 матчей во всех турнирах, забил 34 гола и сделал 19 ассистов.

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