Месси советует "Барселоне" подписать игрока ПСЖ

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Месси советует "Барселоне" подписать игрока ПСЖ

Защитник ПСЖ Томас Менье попал в сферу интересов "Барселоны".

Как сообщает испанская пресса, подписать бельгийского футболиста советует лидер каталонцев Лионель Месси.

Напомним, что сборная Бельгии, за которую выступает Менье, стала бронзовым призером ЧМ-2018.

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