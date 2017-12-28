Месси советует "Барселоне" приобрести сына Клюйверта

Нападающий "Аякса" Джастин Клюйверт попал в сферу интересов "Барселоны".

Как сообщает Express, за игрой юного футболиста лично наблюдает лидер каталонцев Лионель Месси, который предлагает "Барселоне" приобрести игрока в январе.

В текущем сезоне Клюйверт в 14 играх забил 5 голов.

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