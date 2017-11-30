Месси советует Икарди не переходить в "Реал"

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Месси советует Икарди не переходить в "Реал"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси обеспокоен возможным трансфером форварда "Интера" Мауро Икарди в мадридский "Реал".

Как сообщает испанская пресса, лидер "сине-гранатовых" звонил своему соотечественнику, чтобы убедить того не переходить в королевский клуб.

Напомним, что президент "Реала" Флорентино Перес хочет подписать Икарди уже в январе.

Не пропустите: Жена Икарди уверена, что Мауро стоит не менее 200 миллионов евро. | http://soccernews.ru

комментарии
андрей

''барин'' побздехивает.

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Конь

Именно так.

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