Месси советует Неймару перебраться в английскую Премьер-Лигу

Теги лионель мессибарселонанеймарпсжреал мадрид

Месси советует Неймару перебраться в английскую Премьер-ЛигуФорвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси советует своему бывшему партнеру по клубу Неймару, ныне выступающему за ПСЖ, перебраться в английскую Премьер-Лигу.

Так, согласно информации Football Espana, капитан "сине-гранатовых" время от времени контактирует с лидером атак парижан относительно будущего последнего. И чтобы не допустить перехода 26-летнего нападающего чемпионов Франции в мадридский "Реал", аргентинец рекомендует ему перебраться в один из клубов Премьер-Лиги, которые проявляют к нему интерес.

Напомним,  "Реал" готовит на следующее лето предложение по Неймару. | soccernews.ru

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