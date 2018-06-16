Месси советует руководству "Барселоны" приобрести звезду АПЛ

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Месси советует руководству "Барселоны" приобрести звезду АПЛ

Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах может продолжить карьеру в "Барселоне".

Как сообщает MIrror, на трансфере египтянина настаивает лидер каталонского клуба Лионель Месси.

Напомним, что ранее "Барселона" интересовалась Антуаном Гризманном, однако француз принял решение остаться в "Атлетико".

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