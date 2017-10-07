Месси советует Санчесу перейти в ПСЖ

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Месси советует Санчесу перейти в ПСЖ

Форвард "Барселоны" Лионель Месси советует нападающему "Арсенала" Алексису Санчесу перейти в ПСЖ, сообщает Tribalfootball.

По информации источника, футболистов связывают приятельские отношения, поэтому они неоднократно обсуждали будущее чилийца.

Месси хотел бы возвращения Санчеса в "Барселону", однако понимая, что каталонский клуб не пойдёт на такой шаг, порекомендовал своему экс-партнёру сделать выбор в пользу ПСЖ.

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