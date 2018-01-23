Месси советует своему одноклубнику покинуть "Барселону"

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Месси советует своему одноклубнику покинуть "Барселону"Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси советует своему коллеге по линии атаки в клубе Пако Алькасеру сменить команду в текущее трансферное окно.

Как информирует испанская пресса, у главной звезды "сине-гранатовых" сложились хорошие отношения с воспитанником "Валенсии". Именно поэтому, учитывая растущую конкуренцию за место в составе команды, аргентинец порекомендовал 24-летнему форварду в поисках стабильной игровой практики найти себе другой клуб уже в январе.

Напомним, Ди Мария хотел бы поиграть с Месси на клубном на уровне. | soccernews.ru

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