Месси советует своему одноклубнику покинуть "Барселону"

Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси советует своему коллеге по линии атаки в клубе Пако Алькасеру сменить команду в текущее трансферное окно.

Как информирует испанская пресса, у главной звезды "сине-гранатовых" сложились хорошие отношения с воспитанником "Валенсии". Именно поэтому, учитывая растущую конкуренцию за место в составе команды, аргентинец порекомендовал 24-летнему форварду в поисках стабильной игровой практики найти себе другой клуб уже в январе.

Напомним, Ди Мария хотел бы поиграть с Месси на клубном на уровне. | soccernews.ru