Месси создал больше всех голевых моментов в завершившемся сезоне в топ-5 европейских лигах

Теги лионель мессидимитри пайелоренцо инсинье

Месси создал больше всех голевых моментов в завершившемся сезоне в топ-5 европейских лигахФорвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси создал больше всех голевых моментов в завершившемся сезоне в топ-5 европейских лигах.

Так, на счету аргентинца в Ла Лиге значится 30 созданных шансов для взятия ворот соперников. По этому показателю 30-летний нападающий обошел Димитри Пайе из "Марселя" (24 голевых шанса) и Лоренцо Инсинье из "Наполи" (23 голевых шанса), которые стали его ближайшими преследователями.

Напомним, Месси стал самым успешным дриблером Европы текущего сезона. | soccernews.ru

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