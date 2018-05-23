Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси создал больше всех голевых моментов в завершившемся сезоне в топ-5 европейских лигах.

Так, на счету аргентинца в Ла Лиге значится 30 созданных шансов для взятия ворот соперников. По этому показателю 30-летний нападающий обошел Димитри Пайе из "Марселя" (24 голевых шанса) и Лоренцо Инсинье из "Наполи" (23 голевых шанса), которые стали его ближайшими преследователями.

Напомним, Месси стал самым успешным дриблером Европы текущего сезона. | soccernews.ru