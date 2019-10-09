Месси сожалеет об уходе Роналду из "Реала"
Капитан "Барселоны" Лионель Месси признался, что его расстроил уход из мадридского "Реала" нападающего Криштиану Роналду.
"Было понятно, что уход Криштиану будет ощутимым для "Реала". Мне хотелось, чтобы он остался в клубе. Роналду привносил что-то особенное как в наше соперничество, так и в матчи между нашими командами", - приводит слова аргентинца Mundo Deportivo.
Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год и забил 450 голов в 438 матчах.
Не пропустите: Месси назвал самый памятный матч в карьере. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
1
Месси рассказал о своём отношении к сравнениям с богом
-
Один из лидеров Бундеслиги интересуется Соболевым
-
Ибрагимович не исключил возвращение в европейский футбол
-
Месси сожалеет об уходе Роналду из "Реала"
-
Официально: Пиоли - новый главный тренер "Милана"
-
Стали известны сроки восстановления хавбека "Интера" Сенси
-
2
Месси назвал самый памятный матч в карьере
-
Сборная России тренируется в полном составе
-
Аллегри готов возглавить "Манчестер Юнайтед", но при одном условии
-
1
Месси отреагировал на слухи о сложных отношениях с Гризманном
-
СМИ узнали дату презентации Пиоли в качестве главного тренера "Милана"
-
Пике: "У меня аллергия на футболку "Реала"
-
"Ювентус" готовит новое предложение по Погба
-
В матче чемпионата Саудовской Аравии систему VAR отключили, чтобы зарядить телефон
-
1
Месси: "Из-за проблем с налоговой думал об уходе из "Барселоны"
-
"Манчестер Юнайтед" намерен переманить тренера "РБ Лейпциг"
-
Сампаоли хочет возглавить "Лион"
-
Орлов прокомментировал травму Мамманы
-
Сёмин рассказал, чего не хватило "Локомотиву" в матче с "Атлетико"
-
1
Месси: "Думал, что летом Неймар перейдёт в "Реал"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|8
|18
|2
|Атлетико Мадрид
|8
|15
|3
|Гранада
|8
|14
|4
|Барселона
|7
|13
|5
|Реал Сосьедад
|8
|13
|6
|Севилья
|7
|13
|7
|Атлетик Бильбао
|8
|12
|8
|Валенсия
|8
|12
|9
|Вильярреал
|8
|11
|10
|Леванте
|8
|11
|11
|Осасуна
|8
|11
|12
|Хетафе
|8
|10
|13
|Реал Вальядолид
|8
|10
|14
|Эйбар
|8
|9
|15
|Сельта Виго
|8
|9
|16
|Бетис
|8
|9
|17
|Алавес
|8
|8
|18
|Мальорка
|8
|7
|19
|Эспаньол
|8
|5
|20
|Леганес
|8
|2