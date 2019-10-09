Месси сожалеет об уходе Роналду из "Реала"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси признался, что его расстроил уход из мадридского "Реала" нападающего Криштиану Роналду.

"Было понятно, что уход Криштиану будет ощутимым для "Реала". Мне хотелось, чтобы он остался в клубе. Роналду привносил что-то особенное как в наше соперничество, так и в матчи между нашими командами", - приводит слова аргентинца Mundo Deportivo.

Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год и забил 450 голов в 438 матчах.

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