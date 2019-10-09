Месси сожалеет об уходе Роналду из "Реала"

Теги барселонареал мадридлионель мессикриштиану роналду

Месси сожалеет об уходе Роналду из "Реала"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси признался, что его расстроил уход из мадридского "Реала" нападающего Криштиану Роналду.

"Было понятно, что уход Криштиану будет ощутимым для "Реала". Мне хотелось, чтобы он остался в клубе. Роналду привносил что-то особенное как в наше соперничество, так и в матчи между нашими командами", - приводит слова аргентинца Mundo Deportivo.

Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год и забил 450 голов в 438 матчах.

Не пропустите: Месси назвал самый памятный матч в карьере. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Один из лидеров Бундеслиги интересуется Соболевым

Один из лидеров Бундеслиги интересуется Соболевым

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 8 18
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 8 15
3 Гранада Гранада 8 14
4 Барселона Барселона 7 13
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 8 13
6 Севилья Севилья 7 13
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 8 12
8 Валенсия Валенсия 8 12
9 Вильярреал Вильярреал 8 11
10 Леванте Леванте 8 11
11 Осасуна Осасуна 8 11
12 Хетафе Хетафе 8 10
13 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 8 10
14 Эйбар Эйбар 8 9
15 Сельта Виго Сельта Виго 8 9
16 Бетис Бетис 8 9
17 Алавес Алавес 8 8
18 Мальорка Мальорка 8 7
19 Эспаньол Эспаньол 8 5
20 Леганес Леганес 8 2
Полная таблица

топ-5 тегов