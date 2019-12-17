Месси сравнил Азара и Роналду

Капитан "Барселоны" Лионель Месси поделился мнением об игре вингера мадридского "Реала" Эдена Азара и бывшего форварда "сливочных" Криштиану Роналду.

"Азар - мастеровитый игрок. Это футболист, который может вывести оборону из равновесия. Думаю, он отличается от Криштиану, у того другие особенности. Заменить Роналду очень сложно, но Азар также великолепный игрок", - цитирует Месси Marca.

Напомним, что Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год, после чего ушёл в "Ювентус".

Азар перебрался в королевский клуб прошлым летом из "Челси". Ближайшее Эль Класико бельгиец пропустит из-за травмы.

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