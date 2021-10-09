Месси сравнил чемпионаты Франции и Испании

Фото твиттер ПСЖ

Форвард ПСЖ Лионель Месси рассказал, чем отличаются друг от друга французская Лига 1 и испанская Ла Лига.

"Во Франции больше упор на физику, чем в Испании. Соответственно команды там физически сильнее, а матчи плотнее и с меньшим пространством", - приводит слова аргентинца Get French Football News.

Напомним, что 34-летний Месси перешёл в ПСЖ в августе, а до этого почти два десятка сезонов провёл в "Барселоне".

Не пропустите: Месси высказался о "Золотом мяче". | http://soccernews.ru