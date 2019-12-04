Месси сравнил себя с Роналду

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Месси сравнил себя с Роналду
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси рассказал, что он думает о португальском форварде "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Я не могу сказать, кто из нас более сильный футболист. У нас разные задачи на поле. Роналду является бомбардиром, а я занимаюсь конструированием игры. 

Для того, чтобы выиграть "Золотой мяч", нужно провести потрясающий сезон и стать победителем Лиги Чемпионов. Выигрыш этого турнира в большинстве случаев дает тебе дополнительные очки.

Когда Роналду выиграл пятый "Золотой мяч" - это было заслуженно. Если честно, мне было нелегко это принять. Мне было не очень приятно, что на тот момент я стал не единственным в мире игроком с пятью "Золотыми мячами", - приводит слова Месси в интервью L’Equipe.

Напомним, что 32-летний Месси в шестой раз в карьере стал обладателем "Золотого мяча" и установил мировой рекорд по этому показателю.

Не пропустите: Месси рассказал, считает ли себя лучшим футболистом в истории. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Даже сам Лео сказал:Нас сравнить нельзя.Разные позиции.

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