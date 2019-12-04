Месси сравнил себя с Роналду
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси рассказал, что он думает о португальском форварде "Ювентуса" Криштиану Роналду.
"Я не могу сказать, кто из нас более сильный футболист. У нас разные задачи на поле. Роналду является бомбардиром, а я занимаюсь конструированием игры.
Для того, чтобы выиграть "Золотой мяч", нужно провести потрясающий сезон и стать победителем Лиги Чемпионов. Выигрыш этого турнира в большинстве случаев дает тебе дополнительные очки.
Когда Роналду выиграл пятый "Золотой мяч" - это было заслуженно. Если честно, мне было нелегко это принять. Мне было не очень приятно, что на тот момент я стал не единственным в мире игроком с пятью "Золотыми мячами", - приводит слова Месси в интервью L’Equipe.
Напомним, что 32-летний Месси в шестой раз в карьере стал обладателем "Золотого мяча" и установил мировой рекорд по этому показателю.
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