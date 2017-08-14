Месси сравнивает счет с пенальти

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Месси сравнивает счет с пенальти

"Барселона" сравняла счет в матче с "Реалом" за Суперкубок Испании.

На 77-й минуте Лионель Месси реализовал пенальти. | http://soccernews.ru

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Роналду удаляют, но "Реал" бьет "Барселону" на "Камп Ноу" в первом матче Суперкубка Испании

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