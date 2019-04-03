Месси сравнялся с Роналду по голам в топ-5 лигах Европы

Капитан "Барселоны" Лионель Месси отметился голом в игре против "Вильярреала" (4:4).

Как сообщает Mister Chip, 31-летний аргентинец забил свою 414-й гол в Примере и сравнялся с Криштиану Роналду по забитым мячам в топ-5 лигах Европы.

Отметим, что 34-летний португалец забил 311 голов в Примере за "Реал", 84 - в АПЛ за "МЮ" и 19 - в Серии А за "Ювентус".

В этом сезоне Месси провел 39 матчей, в которых отметился 42 голами и 20 ассистами.

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