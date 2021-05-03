Месси сравнялся с Роналду по нереализованным пенальти
Фото: BBC
Капитан "Барселоны" Лионель Месси не реализовал пенальти в игре против "Валенсии" (3:2).
Аргентинец пробивал 11-метровый на 57-й минуте, но удар отбил голкипер Яспер Силлессен. Однако после добивания Педри мяч снова вернулся к Месси и на этот раз он забил гол.
Как сообщает MisterChip, Месси не реализовал 29-й пенальти в карьере (с учетом серий послематчевых пенальти). По этому показателю он догнал Криштиану Роналду.
Однако стоит отметить, что Месси за свою карьеру бил пенальти 132 раза, а Роналду - 170.
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|Реал Мадрид
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|2
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
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|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14