Месси сравнялся с Роналду по нереализованным пенальти

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Капитан "Барселоны" Лионель Месси не реализовал пенальти в игре против "Валенсии" (3:2).

Аргентинец пробивал 11-метровый на 57-й минуте, но удар отбил голкипер Яспер Силлессен. Однако после добивания Педри мяч снова вернулся к Месси и на этот раз он забил гол.

Как сообщает MisterChip, Месси не реализовал 29-й пенальти в карьере (с учетом серий послематчевых пенальти). По этому показателю он догнал Криштиану Роналду.

Однако стоит отметить, что Месси за свою карьеру бил пенальти 132 раза, а Роналду - 170.

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