Месси стал автором 200-й голевой передачи за "Барселону"

В матче 16-го тура чемпионата Испании "Барселона" на своем поле разгромила "Депортиво" со счетом 4:0.

Нападающий каталонского клуба Лионель Месси отметился в этом поединке результативной передачей.

Этот голевой пас стал для 30-летнего Месси 200-м в 607-м матче за каталонский клуб.

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