Месси стал автором лучшего гола недели в Лиге Чемпионов

Автором лучшего гола недели в Лиге Чемпионов стал аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси, сообщает официальный сайт УЕФА.

Лучшим признан первый из двух голов Месси в ворота "Манчестер Юнайтед" в ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов, который завершился победой каталонского клуба со счетом 3:0.

В борьбе за награду форвард "Барселоны" опередил своего партнера по команде Филиппе Коутиньо, полузащитника "Аякса" Давида Нереса и нападающего "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга.

Видео гола Месси можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.

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