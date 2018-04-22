Месси стал автором уникального достижения

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Месси стал автором уникального достижения

В финальном матче Кубка Испании "Севилья" играет с "Барселоной".

"Сине-гранатовые" уверенно движутся к очередному титулу, забив в ворота соперника уже пять голов.

Две результативных передачи в этом матче отдал ведущий форвард "Барселоны" Лионель Месси.

Как сообщает Opta, 30-летний аргентинец стал первым игроком, который ассистировал партнёрам в трёх подряд финалах Кубка Испании в 21 веке.

Не пропустите: Месси стал вторым игроком в истории, отличившимся в пяти финалах Кубка Испании. | http://soccernews.ru

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