Месси стал автором уникального достижения

В финальном матче Кубка Испании "Севилья" играет с "Барселоной".

"Сине-гранатовые" уверенно движутся к очередному титулу, забив в ворота соперника уже пять голов.

Две результативных передачи в этом матче отдал ведущий форвард "Барселоны" Лионель Месси.

Как сообщает Opta, 30-летний аргентинец стал первым игроком, который ассистировал партнёрам в трёх подряд финалах Кубка Испании в 21 веке.

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