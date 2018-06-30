Месси стал автором уникального достижения

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси сделал голевой пас на Габриэля Меркадо в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Франции.

Таким образом, 31-летний форвард стал первым игроком в истории, который ассистировал на четырёх мундиалях.

Ранее Месси отдавал как минимум одну результативную передачу на мировых первенствах 2006, 2010 и 2014 года.

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