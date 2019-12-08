Месси стал автором уникального достижения

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Месси стал автором уникального достижения

Капитан "Барселоны" Лионель Месси оформил дубль в первом тайме игры с "Мальоркой".

Как сообщает Opta, аргентинец стал единственным футболистом в топ-5 европейских чемпионатах, забивший более 10 голов в каждом из последних 14 сезонов.

Ранее Месси стал шестикратным обладателем "Золотого мяча". Также он выиграл "Золотую бутсу" по итогам прошлого сезона.

В этом сезоне на счету Месси 13 забитых мячей и 8 ассистов в 14 играх.

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