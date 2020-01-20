Месси стал автором уникального достижения

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Месси стал автором уникального достижения

Капитану "Барселоны" Лионелю Месси покорился очередной рекорд Примеры, сообщает Gracenote Live.

По информации источника, аргентинский нападающий стал первым игроком в истории чемпионата Испании, которому удалось забить гол в матче турнира в течение 16 лет подряд.

Впрочем, в других топ-лигах Европы есть более длительные серии, чем у Месси. 17 лет кряду отличались Джампаоло Паццини ("Верона") и Джимми Бриан ("Бордо"), а Криштиану Роналду ("Ювентус") является рекордсменом по этому показателю (18).

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Роналду покорился ещё один рекорд

Роналду покорился ещё один рекорд

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