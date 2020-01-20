Месси стал автором уникального достижения

Капитану "Барселоны" Лионелю Месси покорился очередной рекорд Примеры, сообщает Gracenote Live.

По информации источника, аргентинский нападающий стал первым игроком в истории чемпионата Испании, которому удалось забить гол в матче турнира в течение 16 лет подряд.

Впрочем, в других топ-лигах Европы есть более длительные серии, чем у Месси. 17 лет кряду отличались Джампаоло Паццини ("Верона") и Джимми Бриан ("Бордо"), а Криштиану Роналду ("Ювентус") является рекордсменом по этому показателю (18).

Не пропустите: Шансы Месси выиграть "Золотую бутсу"-2020 уменьшились. | http://soccernews.ru