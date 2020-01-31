Месси стал автором уникального достижения

Капитану "Барселоны" Лионелю Месси покорилась очередная историческая отметка, сообщает Squawka.

Вчерашняя победа над "Леганесом" (5:0) в 1/8 финала Кубка Короля стала для аргентинца 500-й в составе "сине-гранатовых".

При этом 32-летний форвард стал первым футболистом, которому удалось выиграть столько матчей с испанской командой.

Месси победил 500 раз в 710 матчах "Барселоны", забив в них 622 гола.

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