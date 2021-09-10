Месси стал автором уникального достижения

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Месси стал автором уникального достижения

Фото твиттер сборной Аргентины

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси трижды поразил ворота Боливии (3:0) в матче квалификации ЧМ-2022.

34-летний футболист во второй раз в карьере оформил хет-трик в игре южноамериканского отбора к мундиалю.

Как сообщает Opta, до Месси ни одному аргентинцу не удавалось сделать подобное.

Всего звёздный нападающий записал в свой актив семь хет-триков в составе сборной.

Не пропустите: Месси эмоционально отреагировал на вопрос о победе в Кубке Америки. | http://soccernews.ru
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