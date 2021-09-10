Месси стал автором уникального достижения
Фото твиттер сборной Аргентины
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси трижды поразил ворота Боливии (3:0) в матче квалификации ЧМ-2022.
34-летний футболист во второй раз в карьере оформил хет-трик в игре южноамериканского отбора к мундиалю.
Как сообщает Opta, до Месси ни одному аргентинцу не удавалось сделать подобное.
Всего звёздный нападающий записал в свой актив семь хет-триков в составе сборной.
Не пропустите: Месси эмоционально отреагировал на вопрос о победе в Кубке Америки. | http://soccernews.ru
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