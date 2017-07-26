Месси стал чаще контактировать с Дибалой

Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси стал чаще контактировать с нападающим туринского "Ювентуса" Пауло Дибалой.

Как информирует испанская пресса, в последнее время аргентинцы стали чаще выходить на связь друг с другом. Вполне вероятно, что пятикратный обладатель "Золотого мяча" "обрабатывает" своего более молодого соотечественника на предмет возможного перехода в стан "сине-гранатовых", где он должен будет стать заменой для Неймара, который может перебраться во французский ПСЖ.

Напомним, Суарес сделал важное заявление относительно будущего Неймара. | soccernews.ru