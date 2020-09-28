Месси стал четвертым футболистом в истории, забившим в 17 сезонах Примеры кряду

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Месси стал четвертым футболистом в истории, забившим в 17 сезонах Примеры кряду

Капитан "Барселоны" Лионель Месси забил пенальти в игре против "Вильярреала" (4:0).

Как сообщает Opta Sports, аргентинец стал четвертым футболистом в истории, который забивает в 17 сезонах Примеры кряду.

Ранее такое достижение покорялось Агустину Гаинсе ("Атлетик", 19 сезонов кряду), Карлосу Алонсо ("Реал", 17) и Серхио Рамосу ("Реал", 17).

Напомним, что Месси является воспитанником "Барсы" и выступает за первую команду с 2003 года.

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