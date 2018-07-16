Месси стал худшим игроком ЧМ по проценту реализованных ударов

Теги лионель мессиджесси лингардиван ракитич

Месси стал худшим игроком ЧМ по проценту реализованных ударовФорвард сборной Аргентины Лионель Месси стал худшим игроком Чемпионата Мира в России по проценту реализованных ударов среди футболистов, сыгравших больше одного матча.

Так, 31-летний нападающий воплотил в голы только 5,6% своих ударов по воротам соперников. В тройку худших по этому показателю также вошли англичанин Джесси Лингард (5,9%) и хорват Иван Ракитич (6,7%).

Напомним, Маммана встал на защиту Месси. | soccernews.ru

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