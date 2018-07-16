Месси стал худшим игроком ЧМ по проценту реализованных ударов

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси стал худшим игроком Чемпионата Мира в России по проценту реализованных ударов среди футболистов, сыгравших больше одного матча.

Так, 31-летний нападающий воплотил в голы только 5,6% своих ударов по воротам соперников. В тройку худших по этому показателю также вошли англичанин Джесси Лингард (5,9%) и хорват Иван Ракитич (6,7%).

Напомним, Маммана встал на защиту Месси. | soccernews.ru