Месси стал лицом "Альфа-Банка" на 2018 год

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Месси стал лицом "Альфа-Банка" на 2018 год
Комментатор Нобель Арустамян заявил, что аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал лицом российского "Альфа-Банка".

"Месси стал ближе к России, к российскому футболу. Он стал лицом официального банка-партнера ЧМ-2018, "Альфа-Банка", на 2018 год", – приводят слова Арустамяна российские СМИ.

Не пропустите: Месси хочет видеть в "Барселоне" игрока "Баварии". | http://soccernews.ru

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