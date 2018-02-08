Месси стал лицом "Альфа-Банка" на 2018 год



Комментатор Нобель Арустамян заявил, что аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал лицом российского "Альфа-Банка".

"Месси стал ближе к России, к российскому футболу. Он стал лицом официального банка-партнера ЧМ-2018, "Альфа-Банка", на 2018 год", – приводят слова Арустамяна российские СМИ.

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