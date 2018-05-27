Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси стал лучшим бомбардиром Европы завершившегося сезона.

Так, во всех турнирах сезона 2017/2018 аргентинский бомбардир забил 45 мячей. Всего на один результативный удар от лидера атак "сине-гранатовых" отстали Криштиану Роналду ("Реал") и Мохамед Салах ("Ливерпуль"). По 41 голу забили Чиро Иммобиле ("Лацио"), Харри Кейн ("Тоттенхэм") и Роберт Левандовски ("Бавария"). Эдинсон Кавани (ПСЖ) отметился 40 забитыми мячами.

Напомним, Каниджа встал на защиту Месси. | soccernews.ru