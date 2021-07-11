Месси стал лучшим бомбардиром и ассистентом Кубка Америки

Теги лионель мессиаргентина

Месси стал лучшим бомбардиром и ассистентом Кубка Америки

Фото: твиттер Кубка Америки/Автор неизвестен

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим бомбардиром и ассистентом Кубка Америки.

Месси на турнире забил четыре гола (один - с пенальти). Столько же голов на счету полузащитника сборной Колумбии Луиса Диаса. При этом колумбиец не забивал с пенальти и провел только пять матчей, а Месси - семь.

В споре лучших ассистентов Месси с пятью голевыми передачами занял чистое первое место. Ближайшим преследователем оказался нападающий сборной Бразилии Неймар, на счету которого три результативные передачи.

Не пропустите: Месси выиграл первый трофей со сборной Аргентины. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Италия - Англия: где смотреть финал Евро-2020

Италия - Англия: где смотреть финал Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов