Фото: твиттер Кубка Америки/Автор неизвестен

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим бомбардиром и ассистентом Кубка Америки.

Месси на турнире забил четыре гола (один - с пенальти). Столько же голов на счету полузащитника сборной Колумбии Луиса Диаса. При этом колумбиец не забивал с пенальти и провел только пять матчей, а Месси - семь.

В споре лучших ассистентов Месси с пятью голевыми передачами занял чистое первое место. Ближайшим преследователем оказался нападающий сборной Бразилии Неймар, на счету которого три результативные передачи.

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