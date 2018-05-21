Месси стал лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом Ла Лиги

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Месси стал лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом Ла ЛигиФорвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси стал лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом испанской Ла Лиги.

Так, в 36 матчах чемпионата 30-летний нападающий "сине-гранатовых" отметился 34 результативными ударами и 12 голевыми передачами. При этом лидерство в рейтинге лучших ассистентов Примеры он разделил с полузащитником "Вильярреала" Пабло Форнальсом.

Напомним, Месси более чем в два раза превзошел ближайшего конкурента по числу обводок в Ла Лиге. | soccernews.ru

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