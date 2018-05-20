Месси стал лучшим бомбардиром Ла Лиги

Лучшим бомбардиром чемпионата Испании стал нападающий "Барселоны" Лионель Месси, который забил 34 гола.

Вторым стал форвард "Реала" Криштиану Роналду (26 голов), третье место у нападающего "Барселоны" Луиса Суареса (25).

Стоит отметить, что 30-летний Месси завоевал награду лучшему снайперу в шестой раз в карьере.

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