Месси стал лучшим бомбардиром Ла Лиги в пятый раз подряд
Фото твиттер Leo Messi 10
Продлилась серия капитана "Барселоны" Лионеля Месси по победам в бомбардирских гонках чемпионата Испании.
В минувшем сезоне звёздный футболист стал лучшим голеадором Ла Лиги в пятый раз подряд. В его активе 30 голов в 35 матчах.
В последний раз трофей Пичичи доставался не аргентинцу в кампании 2015/16. Тогда его взял Луис Суарес, отличившийся 40 раз.
После этого Месси в сезоне 2016/17 забил 37 мячей, в сезоне 2017/18 - 34, в сезоне 2018/19 - 36, в сезоне 2019/20 - 25.
Не пропустите: "Барселона" еще не предлагала Месси новый контракт. | http://soccernews.ru
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|Барселона
|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
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|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14