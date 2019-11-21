Месси стал лучшим форвардом 2019 года по версии ESPN

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Месси стал лучшим форвардом 2019 года по версии ESPN

Нападающий "Барселоны" Леонель Месси стал лучшим форвардом года по версии ESPN.

ESPN ежегодно опубликовывает топ-100, в котором выделяется лучший футболист на каждой позиции.

"Месси диктовал условия в Испании, чтобы привести свою команду к победе в Примере. Он забил 600-й гол за "Барселону" и завоевав шестой трофей Пичичи", - сообщает ESPN.

Отметим, что нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду оказался вторым в рейтинге. Третье место занял игрок ПСЖ Килиан Мбаппе.

А еще: Акинфеев опередил Месси в рейтинге самых преданных футболистов | http://soccernews.ru
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Комментарии

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relikskalyaev

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цену не подняли или не запретили. Здесь все описано---- https://blu.vn/miopres

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

ESPN - это те , кто выдумал цитату Ван Нистелроя о Месси.Все что нужно знать о них

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