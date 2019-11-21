Месси стал лучшим форвардом 2019 года по версии ESPN

Нападающий "Барселоны" Леонель Месси стал лучшим форвардом года по версии ESPN.

ESPN ежегодно опубликовывает топ-100, в котором выделяется лучший футболист на каждой позиции.

"Месси диктовал условия в Испании, чтобы привести свою команду к победе в Примере. Он забил 600-й гол за "Барселону" и завоевав шестой трофей Пичичи", - сообщает ESPN.

Отметим, что нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду оказался вторым в рейтинге. Третье место занял игрок ПСЖ Килиан Мбаппе.

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