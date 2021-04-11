Месси стал лучшим игроком "Эль Класико" по четырем показателям
Фото: Reuters
Несмотря на отсутствие результативных действий капитан "Барселоны" Лионель Месси стал лучшим игроком матча с "Реалом" (1:2) сразу по четырем показателям.
Как сообщает твиттер "Футбол в цифрах", речь идет о пасах с продвижением мяча (12), успешных обводках (7), передачах под удар (2) и пасах в штрафную соперника (7).
В текущем сезоне на счету Месси 29 голов и 11 ассистов в 39 матчах.
Напомним, что благодаря победе "Реал" возглавил турнирную таблицу Ла Лиги.
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Кроос признан лучшим игроком матча "Реал" - "Барселона"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
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|20
|14