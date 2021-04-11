Месси стал лучшим игроком "Эль Класико" по четырем показателям

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Несмотря на отсутствие результативных действий капитан "Барселоны" Лионель Месси стал лучшим игроком матча с "Реалом" (1:2) сразу по четырем показателям.

Как сообщает твиттер "Футбол в цифрах", речь идет о пасах с продвижением мяча (12), успешных обводках (7), передачах под удар (2) и пасах в штрафную соперника (7).

В текущем сезоне на счету Месси 29 голов и 11 ассистов в 39 матчах.

Напомним, что благодаря победе "Реал" возглавил турнирную таблицу Ла Лиги.

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