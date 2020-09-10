Месси стал лучшим игроком FIFA 21. Роналду и Левандовски вошли в топ-3

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Месси стал лучшим игроком FIFA 21. Роналду и Левандовски вошли в топ-3

Капитан "Барселоны" Лионель Месси стал лучшим игроком FIFA 21. Полный список опубликован на сайте EA Sports.

На второй строчке расположился форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, третьим стал нападающий "Баварии" Роберт Левандовски.

FIFA 21 выйдет 9 октября на PC, PS4 и Xbox One. 

Полный список игроков:

1. Месси ("Барселона") – 93
2. Криштиану Роналду ("Ювентус") – 92
3. Роберт Левандовски ("Бавария") – 91
4. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити") – 91
5. Неймар (ПСЖ) –  91
6. Ян Облак ("Атлетико") – 91
7. Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль") – 90
8. Килиан Мбаппе (ПСЖ) – 90
9. Мохамед Салах ("Ливерпуль") – 90
10. Садьо Мане ("Ливерпуль") – 90

А еще: Budweiser объявил о сотрудничестве с Месси| http://soccernews.ru
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