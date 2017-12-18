Месси стал обладателем наград имени Альфредо Ди Стефано и Пичичи

Форвард "Барселоны" Лионель Месси стал обладателем двух индивидуальных наград.

Как сообщает Marca, аргентинец получил трофей Пичичи, как лучший снайпер Примеры. Также Месси стал обладателем награды имени Альфредо Ди Стефано, которую дают лучшему футболисту Примеры.

Отметим, что это четвертая награда Пичичи и пятый приз имени Ди Стефано в карьере Месси.

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