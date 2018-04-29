Месси стал первым футболистом, который забил не менее 30 голов в семи сезонах Примеры

Теги барселоналионель месси

Месси стал первым футболистом, который забил не менее 30 голов в семи сезонах Примеры

Форвард "Барселоны" Лионель Месси отметился хет-триком в игре с "Депортиво".

Как сообщает Squawka, Месси стал первым футболистом, который забил не менее 30 голов в семи сезонах Примеры.

Аргентинец достигал этой отметки в сезонах - 2009/10 (34), 2010/11 (31), 2011/12 (50), 2012/13 (46), 2014/15 (43) и 2016/17 (37).

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