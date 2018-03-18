Месси стал первым футболистом, забивший 25 мячей в девяти сезонах Ла Лиги

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Месси стал первым футболистом, забивший 25 мячей в девяти сезонах Ла Лиги
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси отличился в матче 29-го тура чемпионата Испании против "Атлетика" (2:0, второй тайм)

Этот гол стал для него 25-м в нынешнем сезоне в матчах Ла Лиги.

Стоит отметить, что 30-летний Месси стал первым футболистом, забившим 25 голов в 9 сезонах Ла Лиги.

Ближайшим конкурентом аргентинца является форвард "Реала" Криштиану Роналду, который забивал 25 голов в 8 сезонах Примеры. В этом сезоне на его счету 18 мячей.

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