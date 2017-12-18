Месси стал первым игроком "Барселоны", который не забил три пенальти за год за последние 12 лет
В матче 16-го тура чемпионата Испании "Барселона" на своем поле обыграла "Депортиво" со счетом 4:0.
Во втором тайме этого поединка нападающий каталонского клуба Лионель Месси не реализовал 11-метровый.
Стоит отметить, что форвард не забил три пенальти в 2017-м году. В последний раз сразу три 11-метровых за год не сумел забить Самуэль Это'О в 2005 году.
В этом сезоне 30-летний Месси провел 16 матчей в Ла Лиге, забил 14 голов (1 с пенальти) и отдал 5 результативных передач.
Не пропустите: Месси стал автором 200-й голевой передачи за "Барселону". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|16
|42
|2
|Атлетико Мадрид
|16
|36
|3
|Валенсия
|16
|34
|4
|Реал Мадрид
|15
|31
|5
|Севилья
|16
|29
|6
|Вильярреал
|16
|24
|7
|Жирона
|16
|23
|8
|Эйбар
|16
|21
|9
|Хетафе
|16
|20
|10
|Реал Сосьедад
|16
|20
|11
|Леганес
|15
|20
|12
|Сельта Виго
|16
|18
|13
|Атлетик Бильбао
|16
|18
|14
|Бетис
|15
|18
|15
|Леванте
|16
|17
|16
|Эспаньол
|16
|17
|17
|Депортиво Ла-Корунья
|16
|15
|18
|Алавес
|16
|12
|19
|Малага
|15
|11
|20
|Лас Пальмас
|16
|11