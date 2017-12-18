Месси стал первым игроком "Барселоны", который не забил три пенальти за год за последние 12 лет

Теги лионель мессибарселона

Месси стал первым игроком "Барселоны", который не забил три пенальти за год за последние 12 лет

В матче 16-го тура чемпионата Испании "Барселона" на своем поле обыграла "Депортиво" со счетом 4:0.

Во втором тайме этого поединка нападающий каталонского клуба Лионель Месси не реализовал 11-метровый.

Стоит отметить, что форвард не забил три пенальти в 2017-м году. В последний раз сразу три 11-метровых за год не сумел забить Самуэль Это'О в 2005 году.

В этом сезоне 30-летний Месси провел 16 матчей в Ла Лиге, забил 14 голов (1 с пенальти) и отдал 5 результативных передач.

Не пропустите: Месси стал автором 200-й голевой передачи за "Барселону". | http://soccernews.ru

комментарии
месси

"Месси за вчерашний день пять раз пукнул и три раза посрал" вот таки новости пора уже выкладывать, и этот сайт назвать "мессидрочеры"

Ответить

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 18-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 18-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов