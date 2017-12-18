Месси стал первым игроком "Барселоны", который не забил три пенальти за год за последние 12 лет

В матче 16-го тура чемпионата Испании "Барселона" на своем поле обыграла "Депортиво" со счетом 4:0.

Во втором тайме этого поединка нападающий каталонского клуба Лионель Месси не реализовал 11-метровый.

Стоит отметить, что форвард не забил три пенальти в 2017-м году. В последний раз сразу три 11-метровых за год не сумел забить Самуэль Это'О в 2005 году.

В этом сезоне 30-летний Месси провел 16 матчей в Ла Лиге, забил 14 голов (1 с пенальти) и отдал 5 результативных передач.

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