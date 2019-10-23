Месси стал первым игроком в истории ЛЧ, забивавшим в 15 сезонах подряд
Форвард "Барселоны" Лионель Месси открыл счет в матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов со "Славией" (1:0; первый тайм). Об этом сообщает OptaJose.
Футболист отметился голом на 3-й минуте встречи, пробив после передачи от Артура.
Месси стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, кому удалось забить хотя бы раз в 15 сезонах подряд.
"Барселона" на данный момент возглавляет турнирную таблице группы F, набрав 7 очков.
Не пропустите: Утверждена дата проведения матча "Барселона" - "Реал"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|9
|19
|2
|Реал Мадрид
|9
|18
|3
|Гранада
|9
|17
|4
|Реал Сосьедад
|9
|16
|5
|Атлетико Мадрид
|9
|16
|6
|Вильярреал
|9
|14
|7
|Атлетик Бильбао
|9
|13
|8
|Хетафе
|9
|13
|9
|Валенсия
|9
|13
|10
|Севилья
|8
|13
|11
|Леванте
|8
|11
|12
|Реал Вальядолид
|9
|11
|13
|Осасуна
|9
|11
|14
|Алавес
|9
|11
|15
|Мальорка
|9
|10
|16
|Эйбар
|9
|9
|17
|Сельта Виго
|9
|9
|18
|Бетис
|9
|9
|19
|Эспаньол
|9
|5
|20
|Леганес
|9
|2