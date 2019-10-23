Месси стал первым игроком в истории ЛЧ, забивавшим в 15 сезонах подряд

Форвард "Барселоны" Лионель Месси открыл счет в матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов со "Славией" (1:0; первый тайм). Об этом сообщает OptaJose.

Футболист отметился голом на 3-й минуте встречи, пробив после передачи от Артура.

Месси стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, кому удалось забить хотя бы раз в 15 сезонах подряд.

"Барселона" на данный момент возглавляет турнирную таблице группы F, набрав 7 очков.

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